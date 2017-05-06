Постпред США при ООН призвал власти Венесуэлы прислушаться к гласу народа

ООН, 6 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро должно прислушаться к гласу своего народа и уважать конституцию страны. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Она выразила обеспокоенность "силовым подавлением протестов в Венесуэле правительством Мадуро", а также тем, что власти латиноамериканской страны "не обеспечивают венесуэльский народ самым необходимым продовольствием и медициной". "То, что президент Мадуро пренебрегает основополагающими правами своего народа, усугубило политический и экономический кризис в стране. Режим Мадуро должен уважать конституцию Венесуэлы и прислушаться к гласу народа", - сказала Хейли.

По ее словам, власти США внимательно следят за сообщениями о положении в тюрьмах Венесуэлы, а также за ситуацией с "политическими заключенными". Она призвала освободить из-под стражи лидера венесуэльской оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который руководил массовыми антиправительственными манифестациями в феврале 2014 года, а также американского гражданина Джошуа Холта, задержанного в июне 2016 года по обвинению в терроризме.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.

1 мая Мадуро подписал указ о созыве конституционной ассамблеи. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.