США и Перу будут сотрудничать в деле оказания помощи народу Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп и перуанский лидер Педро Кучински во время телефонного разговора договорились сотрудничать в деле оказания помощи народу Венесуэлы и укрепления ее демократических институтов. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Главы государств "обсудили ухудшающийся политический и экономический кризис в Венесуэле". "Президент Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Перу в деле укрепления демократических институтов и оказания помощи народу Венесуэлы", - отметили в Белом доме.

Кучински также выразил свою благодарность за предоставленную США гуманитарную помощь после наводнения в Перу.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, организуемые оппозицией, контролирующей парламент. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и маршах. Из-за насилия во время уличных акций погибли не менее 37 человек, свыше 700 пострадали. Почти половина случаев гибели людей (18 человек) была зарегистрирована в Каракасе, где сложилась наиболее напряженная обстановка.