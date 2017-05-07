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Мирная жительница ЛНР ранена в результате обстрела со стороны ВСУ

Международная панорама
7 мая, 17:26 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 7, мая. /ТАСС

Женщина получила тяжелые ранения и в настоящий момент доставлена в больницу в Кировске, сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР

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ЛУГАНСК, 7 мая. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли поселок городского типа Фрунзе в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"По данным народной милиции и генеральной прокуратуры ЛНР, утром 7 мая украинские нацбатальоны открыли огонь по мирным жителям поселка Фрунзе. В результате обстрела пострадал один человек, это 49-летняя жительница", - приводит данные оборонного ведомства агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

В оборонном ведомстве отметили, что женщина получила тяжелые ранения и в настоящий момент доставлена в больницу в Кировске. "На место выехал прокурор Славяносебского района и следователи полиции для осмотра места происшествия. Повреждений гражданской инфраструктуры нет", - отмечается в сообщении.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР сообщил, что украинские подразделения за минувшие сутки девять раз, в том числе из 122-миллиметровой артиллерии, открывали огонь по позициям народной милиции. Всего по территории республики было выпущено 206 мин и гранат.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.

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