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В Иордании начались учения с участием военных из 20 стран мира, в том числе США

Международная панорама
7 мая, 18:15 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

В сценарий маневров, которые продлятся до 18 мая, входят наступательные, оборонительные, антитеррористические, а также поисково-спасательные операции

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Более 7 тыс. военнослужащих из 20 стран мира, в том числе из США, принимают участие в начавшихся 7 мая в Иордании совместных учениях. Как заявил официальный представитель иорданской армии бригадный генерал Халед аш-Шираа, маневры продлятся до 18 мая.

"Мы объявляем о начале учений "Лев готовится к прыжку" (Eager Lion-17) , которые проходят на территории Иорданского Хашимитского Королевства уже не первый год, - приводит слова генерала газета "Элаф". - Опасность терроризма, с которой сталкивается регион и весь мир требуют от нас объединенных усилий, координации и обмена опытом".

В сценарий маневров входят наступательные, оборонительные, антитеррористические, а также поисково-спасательные операции, бой в городских условиях, совместное реагирования на атаку с применением химического оружия, обеспечение безопасности границ.

Согласно данным иорданских ВС, заявлено участие 7,4 тыс. солдат и офицеров ВВС, ВМС и сухопутных сил. В 2016 году в аналогичных маневрах было задействовано 6 тыс. военнослужащих.

Как заявил представитель Центрального командования ВС США (в сферу оперативной ответственности которого входит Ближний Восток - прим. ТАСС ) генерал-майор Билл Хейкам, впервые в маневрах будут использованы два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США.

Традиционно в маневрах под кодовым названием "Лев готовится к прыжку", которые проводятся с 2011-го, принимает участия 20 стран - участниц НАТО и арабских государств, среди которых Великобритания, Египет, Италия, Канада, Кувейт, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Франция.

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