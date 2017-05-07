В Иордании начались учения с участием военных из 20 стран мира, в том числе США

Концерт "Хора Турецкого" "Песни Победы" в Берлине. ВидеотрансляцияОбщество 7 мая, 18:41
Игрок "Томи": руководство клуба развалило команду, но футболисты могут собой гордитьсяСпорт 7 мая, 18:37
Десять к одному: сборная России по хоккею разгромила итальянцев на чемпионате мираСпорт 7 мая, 18:34
"Рубин" обыграл "Уфу" в матче чемпионата РоссииСпорт 7 мая, 18:27
Кириленко доволен результатами жеребьевки для сборной России в отборе к КМ-2019Спорт 7 мая, 18:14
"Лацио" разгромил "Сампдорию" в чемпионате Италии, команды забили друг другу 10 мячейСпорт 7 мая, 18:11
Парк Кубка конфедераций по футболу завершил работу в СочиСпорт 7 мая, 18:04
Елисейский дворец: какие полномочия получит новый президент ФранцииМеждународная панорама 7 мая, 17:43
"Ливерпуль" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 7 мая, 17:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Более 7 тыс. военнослужащих из 20 стран мира, в том числе из США, принимают участие в начавшихся 7 мая в Иордании совместных учениях. Как заявил официальный представитель иорданской армии бригадный генерал Халед аш-Шираа, маневры продлятся до 18 мая.
"Мы объявляем о начале учений "Лев готовится к прыжку" (Eager Lion-17) , которые проходят на территории Иорданского Хашимитского Королевства уже не первый год, - приводит слова генерала газета "Элаф". - Опасность терроризма, с которой сталкивается регион и весь мир требуют от нас объединенных усилий, координации и обмена опытом".
В сценарий маневров входят наступательные, оборонительные, антитеррористические, а также поисково-спасательные операции, бой в городских условиях, совместное реагирования на атаку с применением химического оружия, обеспечение безопасности границ.
Согласно данным иорданских ВС, заявлено участие 7,4 тыс. солдат и офицеров ВВС, ВМС и сухопутных сил. В 2016 году в аналогичных маневрах было задействовано 6 тыс. военнослужащих.
Как заявил представитель Центрального командования ВС США (в сферу оперативной ответственности которого входит Ближний Восток - прим. ТАСС ) генерал-майор Билл Хейкам, впервые в маневрах будут использованы два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США.
Традиционно в маневрах под кодовым названием "Лев готовится к прыжку", которые проводятся с 2011-го, принимает участия 20 стран - участниц НАТО и арабских государств, среди которых Великобритания, Египет, Италия, Канада, Кувейт, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Франция.