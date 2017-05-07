Кондолиза Райс: США и РФ могут сотрудничать по многим вопросам, в том числе и КНДР

Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступаОбщество 7 мая, 20:11
"Арсенал" прервал 25-матчевую беспроигрышную серию МЮ в чемпионате АнглииСпорт 7 мая, 20:03
Сборная Франции обыграла команду Финляндии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 7 мая, 19:45
Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккеюСпорт 7 мая, 19:34
Россиянин Лесун стал 10-м на этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 7 мая, 19:15
Менеджер сборной Италии: поражение от сборной России на ЧМ по хоккею связано с усталостьюСпорт 7 мая, 19:12
Фазель: окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято в июлеСпорт 7 мая, 19:02
"Газпром" начал строительство участка газопровода "Турецкий поток" в Черном мореЭкономика и бизнес 7 мая, 18:58
Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 маяСпорт 7 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс (2005-2009 гг.) считает, что Москве и Вашингтону необходимо сотрудничать по многим вопросам, в том числе и по урегулированию северокорейского кризиса. С таким утверждением она выступила в эфире телеканала CBS.
"Существует множество вопросов, по которым нам необходимо сотрудничать с Россией, в том числе и наиболее острая проблема Северной Кореи", - отметила бывший помощник президента США по национальной безопасности (2001-2005). По ее версии, "ракеты и ядерное оружие безрассудного лидера Северной Кореи" Ким Чен Ына могут "достичь территории России и в перспективе Соединенных Штатов".
Райс подчеркнула, что за последние несколько лет многое изменилось в КНДР. "Ким Чен Ын модернизировал свой ядерный арсенал", - сказала она, призвав Вашингтон активнее работать по этому вопросу с Пекином.
Однако она утверждает, что "развертывание ротационных сил в странах Прибалтики и в Польше стало хорошим сигналом для России о том, что некоторые вещи являются неприемлемыми". Райс призвала Вашингтон "продолжать посылать убедительные сигналы" России, которые бы показали, что США "не собираются одобрять" действия Москвы "на Украине и в других местах". Экс-госсекретарь полагает, что Россия "агрессивна в отношении союзников" США.