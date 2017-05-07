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Кондолиза Райс: США и РФ могут сотрудничать по многим вопросам, в том числе и КНДР

Международная панорама
7 мая, 19:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам бывшего госсекретаря, ракеты и ядерное оружие КНДР могут "достичь территории России и в перспективе Соединенных Штатов"

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ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс (2005-2009 гг.) считает, что Москве и Вашингтону необходимо сотрудничать по многим вопросам, в том числе и по урегулированию северокорейского кризиса. С таким утверждением она выступила в эфире телеканала CBS.

"Существует множество вопросов, по которым нам необходимо сотрудничать с Россией, в том числе и наиболее острая проблема Северной Кореи", - отметила бывший помощник президента США по национальной безопасности (2001-2005). По ее версии, "ракеты и ядерное оружие безрассудного лидера Северной Кореи" Ким Чен Ына могут "достичь территории России и в перспективе Соединенных Штатов".

Райс подчеркнула, что за последние несколько лет многое изменилось в КНДР. "Ким Чен Ын модернизировал свой ядерный арсенал", - сказала она, призвав Вашингтон активнее работать по этому вопросу с Пекином.

Однако она утверждает, что "развертывание ротационных сил в странах Прибалтики и в Польше стало хорошим сигналом для России о том, что некоторые вещи являются неприемлемыми". Райс призвала Вашингтон "продолжать посылать убедительные сигналы" России, которые бы показали, что США "не собираются одобрять" действия Москвы "на Украине и в других местах". Экс-госсекретарь полагает, что Россия "агрессивна в отношении союзников" США.

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