WikiLeaks: Обама вмешивался в президентские выборы во Франции на стороне Макрона

ЛОНДОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Экс-президент США Барак Обама не остался безучастным наблюдателем по отношению к президентским выборам во Франции, попытавшись повлиять на их исход. Об этом сообщила в своем Twitter организация WikiLeaks, основанная австралийцем Джулианом Ассанжем.

"Обама вмешивался во французские выборы на стороне Макрона после того, как ранее отдал распоряжение ЦРУ выкрасть планы политических партий", - сказано сообщении.

Obama intervened in the French election on the side of Macron after previously ordering CIA to steal parties' plans https://t.co/nLpkc5fXEm — WikiLeaks (@wikileaks) 7 мая 2017 г.

Во Франции 7 мая проходит второй, решающий, тур президентских выборов, в который, по итогам состоявшегося 23 апреля первого тура, вышли основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Международная некоммерческая организация WikiLeaks, специализирующаяся на публикации в интернете секретных документов различного характера без раскрытия их источника, была создана в 2006 году. С тех пор на ее сайте было опубликовано около 10 млн документов, ставших доступными вследствие утечки информации.