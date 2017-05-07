СМИ: сирийские курды получили современное американское боевое снаряжение

ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сирийские курды получили новое современное американское боевое снаряжение, при этом Пентагон отрицает поставки. Об этом сообщило специализированное издание Military Times со ссылкой на свои источники.

Они рассказывают, что в распоряжение курдов попали, в частности, американские приборы ночного видения, винтовки с усовершенствованной оптикой. По данным издания, это снаряжение использует спецназ ВС США, а также иностранные формирования, которые они тренируют. В северной Сирии около 900 американских инструкторов оказывают поддержку местным коалиционным силам, в состав которых входят несколько тысяч курдских бойцов из формирования "Силы народной самообороны" (СНС), которые проводят операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В Пентагоне при этом заявляют, что им запрещено направлять поставки этим силам. Собеседники издания в минобороны предположили, что курды получали это снаряжение "иными способами из других источников". При этом, считает Military Times, ЦРУ может предоставлять курдам такое снаряжение.

Такая ситуация может, вероятно, вызвать резкую критику со стороны Турции, которая считает СНС экстремистской организацией.

В данный момент на севере Сирии находятся 40 тыс. бойцов СНС. Курдские силы самообороны входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которым Вашингтон оказывает содействие в операции против группировки ИГ на севере Сирии.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".