СМИ: Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Арина Лебедева/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон одерживает победу во втором туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил информационный телеканал BFMTV сразу после закрытия избирательных участков.

Согласно первым оценкам, Макрон занимает первое место, набирая 65,9% голосов. Его соперница по второму туру, председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 34,1% голосов. Цифры приводятся на основании расчетов социологической службы Elabe.

Сторонники Эмманюэля Макрона уже начали отмечать победу своего кандидата, который проводит свой митинг сегодня вечером на площади перед музеем Лувр в центре Парижа. Как ожидается, сегодня там соберутся около 10 тыс. человек. Выступление самого Макрона должно прозвучать в течение ближайших полутора часов.

В ближайшие минуты также ожидается обращение к соратникам Марин Ле Пен. Свою речь она произнесет на площадке в Венсенском парке на востоке Парижа.

Сторонники Макрона начали праздновать его победу. В качестве места проведения победного митинга команда Макрона выбрала эспланаду Лувра - площадь, со всех сторон окруженную одноименным королевским дворцом, который является одним из крупнейших музеев мира. В центре площади находится знаменитая стеклянная пирамида, служащая центральным входом в музей. Перед ней установлена сцена, возле которой собрались несколько тысяч человек, ожидающих выступления Макрона.

Объявление результатов голосования было встречено сторонниками "На марше" восторженными выкриками и овациями. Избиратели, проголосовавшие за Макрона, размахивают флажками с символикой Франции и Евросоюза. "Макрон - президент!", - скандируют собравшиеся.

До своей отставки осенью 2016 года и начала предвыборной кампании Эмманюэль Макрон в течение двух лет занимал пост министра экономики. Он пришел в политику из частного бизнеса, работал в банке Ротшильда. Его считают одним из приближенных действующего президента - социалиста Франции Франсуа Олланда, который не баллотировался на этих выборах.