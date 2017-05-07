Трамп поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с этой большой сегодняшней победой на выборах президента Франции. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Ранее Макрона поздравил президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, глава Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2017 г.

Белый дом также поздравил Макрона с победой. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.

"Мы поздравляем избранного президента Макрона и народ Франции с их успешными президентскими выборами. Мы надеемся на сотрудничество с новым президентом и на продолжение тесного сотрудничества с французским правительством", - говорится в заявлении.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции сегодня. Согласно предварительным данным, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 65,9% голосов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали, согласно этим же данным, 34,1% избирателей.