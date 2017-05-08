Япония рассчитывает, что РФ внесет конструктивный вклад в решение проблемы КНДР

ТОКИО, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии рассчитывает, что российская сторона внесет конструктивный вклад в решение проблем, связанных с КНДР. Об этом в национальном парламенте заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"В ходе моего визита в Россию мы смогли подробно обсудить с президентом (Владимиром) Путиным проблемы, связанные с Северной Кореей. Рассчитываю, что Россия сыграет конструктивную роль в решении проблем, связанных с Севером", - подчеркнул глава японского правительства. Абэ также отметил, что Япония продолжит тесно сотрудничать с "США, Южной Кореей, Китаем и Россией" по ситуации на Корейском полуострове, а в отношении Пхеньяна продолжит осуществлять "политику совмещения диалога и давления".

Он также заявил, что правительство Японии не исключает, что КНДР в ближайшем будущем может осуществить новые провокационные действия, включая ракетные пуски.

"За последние годы Северная Корея провела множество ракетных запусков. Недавно три из четырех запущенных ракет упали в исключительной экономической зоне нашей страны - очевидно, что ракетная программа Севера вышла на принципиально новый уровень, - подчеркнул он. - Мы не исключаем новых провокационных действий со стороны Северной Кореи, и продолжим тесно сотрудничать с США и Южной Кореей по этой проблеме". Глава японского правительство также выразил уверенность в том, что Пекин, имея серьезное влияние на Пхеньян, должен сыграть важную роль в решении проблем, связанных с КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний, 28 апреля, был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.