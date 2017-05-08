Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония рассчитывает, что РФ внесет конструктивный вклад в решение проблемы КНДР

Международная панорама
8 мая, 3:23 дата обновления: 8 мая, 3:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Премьер-министр страны Синдзо Абэ также заявил, что Китай должен сыграть важную роль в решении связанных с КНДР проблем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии рассчитывает, что российская сторона внесет конструктивный вклад в решение проблем, связанных с КНДР. Об этом в национальном парламенте заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Пхеньян обвинил США и Южную Корею в подготовке теракта против руководства КНДР

Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом

Трамп заявил о нежелании проводить "красные линии" в отношении КНДР

"В ходе моего визита в Россию мы смогли подробно обсудить с президентом (Владимиром) Путиным проблемы, связанные с Северной Кореей. Рассчитываю, что Россия сыграет конструктивную роль в решении проблем, связанных с Севером", - подчеркнул глава японского правительства. Абэ также отметил, что Япония продолжит тесно сотрудничать с "США, Южной Кореей, Китаем и Россией" по ситуации на Корейском полуострове, а в отношении Пхеньяна продолжит осуществлять "политику совмещения диалога и давления".

Он также заявил, что правительство Японии не исключает, что КНДР в ближайшем будущем может осуществить новые провокационные действия, включая ракетные пуски.

"За последние годы Северная Корея провела множество ракетных запусков. Недавно три из четырех запущенных ракет упали в исключительной экономической зоне нашей страны - очевидно, что ракетная программа Севера вышла на принципиально новый уровень, - подчеркнул он. - Мы не исключаем новых провокационных действий со стороны Северной Кореи, и продолжим тесно сотрудничать с США и Южной Кореей по этой проблеме". Глава японского правительство также выразил уверенность в том, что Пекин, имея серьезное влияние на Пхеньян, должен сыграть важную роль в решении проблем, связанных с КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний, 28 апреля, был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу
3
Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступа
4
Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции
5
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
6
Макрон одержал победу на выборах президента Франции
7
"Ельцин Центр" извинился перед европейскими музеями за высказывание Михалкова
Темы дня
Загрузка...
Реклама