Абэ рассказал, что в начале мая обсудил с Трампом проблему КНДР

ТОКИО, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале мая провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, обсудив с ним проблемы, связанные с КНДР и ситуацией на Корейском полуострове. Глава японского правительства рассказал об этом, выступая в понедельник в парламенте.

"Первого мая у нас состоялся телефонный разговор с президентом Трампом, мы обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи", - сообщил Абэ.

Выступая в национальном парламенте, глава японского правительства подчеркнул, что Токио не исключает новых провокаций со стороны Пхеньяна, включая ракетные запуски. "Очевидно, что ракетная программа Севера вышла на принципиально новый уровень", - добавил премьер Японии.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний, 28 апреля, был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.