Правительственное большинство Макрона может взять название "Республика на Марше"

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Название "Республика на марше" может быть выбрано для обозначения того правительственного большинства, к формированию которого в самое ближайшее время приступит избранный президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом сообщил Кристоф Кастанер, официальный представитель движения "На марше", депутат Национального собрания. Он выступал в прямом эфире телеканала BFM-TV.
"Скорее всего будет выбрано название "Республика на марше", которое включает в себя само название прежнего движения, возглавляемого Эмманюэлем Макроном", - сказал Кастанер. Он подчеркнул, что при выдвижении от имени движения кандидатов на предстоящих выборах в Национальное собрание "не будет выдвигаться требования, чтобы они покидали свои прежние партии и движения".
Лидер надпартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон, одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции, оставит свой пост 8 мая. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в окружении политика.
Выборы в Национальное собрание, нижнюю палату парламента, пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июля.