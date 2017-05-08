Правительственное большинство Макрона может взять название "Республика на Марше"

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Название "Республика на марше" может быть выбрано для обозначения того правительственного большинства, к формированию которого в самое ближайшее время приступит избранный президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом сообщил Кристоф Кастанер, официальный представитель движения "На марше", депутат Национального собрания. Он выступал в прямом эфире телеканала BFM-TV.

"Скорее всего будет выбрано название "Республика на марше", которое включает в себя само название прежнего движения, возглавляемого Эмманюэлем Макроном", - сказал Кастанер. Он подчеркнул, что при выдвижении от имени движения кандидатов на предстоящих выборах в Национальное собрание "не будет выдвигаться требования, чтобы они покидали свои прежние партии и движения".

Лидер надпартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон, одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции, оставит свой пост 8 мая. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в окружении политика.

Выборы в Национальное собрание, нижнюю палату парламента, пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июля.