Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек НАТО рассчитывает на присутствие Макрона на саммите альянса

Международная панорама
8 мая, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

В ходе предвыборной кампании глава движения "На марше" предложил увеличить военные расходы до 2% от ВВП Франции, что соответствует рекомендациям альянса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что избранный президент Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон посетит ближайший саммит альянса, который пройдет в Брюсселе.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона с победой. Буду рад приветствовать вас 25 мая на саммите НАТО, чтобы усилить трансатлантическую связь", - написал Столтенберг в Twitter.

В ходе предвыборной кампании глава движения "На марше" предложил увеличить военные расходы до 2% от ВВП, что соответствует рекомендациям НАТО. В речи, произнесенной им после победы на выборах, Макрон заявил, что Франция должна находиться в первых рядах борьбы с терроризмом.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД республики, Макрон одержал победу, набрав 66,06% голосов. Лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен поддержали 33,94% избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции
2
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
5
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
6
Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 мая
7
Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама