Генсек НАТО рассчитывает на присутствие Макрона на саммите альянса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что избранный президент Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон посетит ближайший саммит альянса, который пройдет в Брюсселе.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона с победой. Буду рад приветствовать вас 25 мая на саммите НАТО, чтобы усилить трансатлантическую связь", - написал Столтенберг в Twitter.

Congratulations @EmmanuelMacron on your victory. Looking forward to welcoming you at #NATOmeeting on May 25 to reinforce transatlantic bond. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 8 мая 2017 г.

В ходе предвыборной кампании глава движения "На марше" предложил увеличить военные расходы до 2% от ВВП, что соответствует рекомендациям НАТО. В речи, произнесенной им после победы на выборах, Макрон заявил, что Франция должна находиться в первых рядах борьбы с терроризмом.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД республики, Макрон одержал победу, набрав 66,06% голосов. Лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен поддержали 33,94% избирателей.