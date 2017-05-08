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СМИ: полиция Египта ликвидировала к югу от Каира восемь боевиков

Международная панорама
8 мая, 14:25 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Экстремисты были уничтожены во время перестрелки с полицией в районе трассы между провинциями Сохаг и Красное море, где расположены популярные среди туристов курорты, передает Sky News Arabia

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КАИР, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египетские полицейские ликвидировали к югу от Каира восемь боевиков экстремистского подполья. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

По поступающим данным, экстремисты были уничтожены во время перестрелки с полицией в районе трассы между провинциями Сохаг и Красное море, где расположены популярные среди туристов курорты, в том числе Хургада. Другие подробности пока не приводятся.

Вслед за низложением летом 2013 года военными исламистов Египет захлестнула небывалая волна насилия. В наиболее горячую точку на карте страны превратился север Синайского полуострова, однако нередко боевики совершают свои вылазки и за его пределами. Помимо связанных с запрещенной ныне исламистской ассоциацией "Братья- мусульмане" мелких подпольных ячеек, в АРЕ также орудует местная группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").

В январе ее боевики осуществили неподалеку от Сохага в пустынной местности Эн-Накб атаку на блокпост МВД. В результате этой вылазки были убиты восемь стражей порядка.

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