В Эстонии россиянин приговорен к пяти годам тюрьмы за шпионаж

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ТАЛЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Харьюский уездный суд Эстонии приговорил проживающего в этой балтийской республике гражданина РФ Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает интернет-портал эстонского телевидения ERR.
Согласно сообщению, Зинченко признан виновным в преступлениях против Эстонии. По версии обвинения, Зинченко был завербован Главным управлением (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) в 2009 году. С 2013 по январь 2017 гг. он якобы добывал информацию об объектах государственной обороны и других обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии объектах. Он также якобы следил за перемещениями военной техники Сил обороны Эстонии и союзников по территории балтийской республики.
По данным директора Полиции безопасности Эстонии (КаПО) Арнольда Синисалу, гражданин РФ, которого обвиняют в сотрудничестве с ГУ Генштаба ВС России, был задержан в Эстонии 9 января. Это первое в республике обвинение такого рода. В посольстве РФ в Эстонии ТАСС заявили, что осведомлены о задержании гражданина РФ по указанным обвинениям, однако, по их словам, за поддержкой в дипломатическое представительство тот не обращался.