Вашингтон изучит предложение Москвы о создании зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. США внимательно изучат предложенный Россией план создания в Сирии зон деэскалации. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Копенгаген, передает агентство Associated Press.

"Мы ознакомимся с предложением и посмотрим, сможет ли оно сработать", - приводит агентство слова министра. Он подчеркнул, что ради людей Сирии США по меньшей мере обязаны "очень пристально изучить" предложенный план. Мэттис добавил, что особое внимание руководство страны уделит деталям.

Глава минобороны отметил, что, хотя точные границы зон до сих пор находятся на стадии проработки, в целом их местоположение понятно.

В то же время Вашингтон не уверен, какой вклад этот план внесет в борьбу коалиции во главе с США против террористической группировки "Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ). "Кто гарантирует, что эти зоны находятся в безопасности? Кто на это подпишется? Кого именно нужно держать за их пределами?" - такие вопросы озвучил Мэттис.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.