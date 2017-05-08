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Трамп провел разговор с Макроном

Международная панорама
8 мая, 20:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент США поздравил Макрона с победой на выборах. Других подробностей разговора пока не приводится

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ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с Эмманюэлем Макроном, одержавшим победу во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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По его словам, Трамп "также переговорил с избранным президентом Франции, чтобы поздравить его с победой". Дополнительные подробности, касающиеся этой беседы, Спайсер обещал представить позднее.

В воскресенье во Франции состоялся второй тур голосования по выборам президента. Победу одержал основатель надпартийного движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон. Согласно распространенным министерством внутренних дел Франции окончательным данным, он получил 66,10% голосов избирателей. Его соперница, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,90% голосов.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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