Госдеп: вопрос дальнейшего участия США в Парижском соглашении пока рассматривается

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Вопрос дальнейшего участия Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату в настоящее время прорабатывается, на заседании Арктического совета 10-11 мая в Фэрбенксе (штат Аляска) решение на этот счет приниматься не будет. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон в ходе специального брифинга, посвященного министерской встрече Арктического совета.

"Вопрос участия США в Парижском соглашении по-прежнему находится на стадии рассмотрения американским правительством. Арктический совет не будет решать этот вопрос", - сказал он.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период пребывания в Белом доме экс-президента Барака Обамы. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Новая администрация гораздо более критично настроена по отношению к данному документу. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Шон Спайсер, пересмотр вопроса о его соблюдении будет решен к концу мая.