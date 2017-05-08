Экс-госсекретарь Райс: Трампу не сломить демократические институты в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент Дональд Трамп не сможет сломить механизм демократических институтов в США, обеспечивающих незыблемость и преемственность главных принципов построения американского общества и политики. Такое мнение высказала в распространенном интервью агентству Reuters экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005 - 2009).

Ей был задан вопрос, насколько для главы государства приемлемо называть ведущие американские СМИ врагами народа и критиковать судей, чьи решения идут вразрез с курсом администрации. "Подобные выражения я бы предпочла не слышать", - ответила Райс.

"Но я не считаю, что вообще возможно разрушить конструкцию демократических институтов в Соединенных Штатах", - отметила бывший дипломат, преподающая в настоящий момент в Станфордском университете (штат Калифорния). По оценке Райс, эти институты "весьма прочны". Президент Трамп "удивится сам, когда осознает, насколько сильно эти институты способны сдерживать" попытки тех или иных политиков злоупотреблять властными полномочиями.

Новый президент США в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, а в марте в своем Twitter назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. Трамп обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Глава государства также обещал бороться против незаконных утечек информации.

Две недели назад он неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ". Трамп в тот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали президенты страны, выступая там с речами, а Трамп этот обычай нарушил.