Младшая дочь Трампа переедет в Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Младшая дочь президента США Дональда Трампа - Тиффани - переедет в Вашингтон и с осени будет учиться в школе права Джорджтаунского университета, расположенном недалеко от Белого дома. Об этом агентству Associated Press (AP) сообщил в понедельник сын главы государства Эрик Трамп.

"Джорджтаунский университет - это школа, сыгравшая огромную роль в моем личном и профессиональном становлении", - отметил Эрик. "Я горжусь Тиффани и ее успехами. Она замечательная молодая женщина, прекрасная сестра, у нее большое будущее", - добавил предприниматель, который вместе со старшим братом проживают в Нью-Йорке и ведут дела семейной бизнес-империи Trump Organization.

23-летняя Тиффани Трамп ранее в этом году окончила Университет штата Пенсильвания. Она не старалась афишировать себя во время предвыборной кампании в США в прошлом году. Помимо нескольких митингов в Пенсильвании, девушка выступила на съезде Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо) и, по мнению наблюдателей, оставила о себе благоприятное впечатление среди избирателей. На прошлой неделе она сопровождала отца на борту авианосца Intrepid в Нью-Йорке, где прошла встреча с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

У Трампа пятеро детей от трех браков - Дональд (1977), Иванка (1981) и Эрик (1984), Тиффани (1993) и Бэррон (2006). 35-летняя Иванка первой перебралась жить в Вашингтон, ее муж Джаред Кушнер является старшим советником главы государства. Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства Иванка ушла в отставку со своего поста в семейной компании.