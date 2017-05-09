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Трамп снова назвал обсуждение его связей с Россией фарсом

Международная панорама
9 мая, 2:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Так американский лидер прокомментировал слушания в юридическом комитете Сената США, посвященные так называемому вмешательству Москвы в прошедшие президентские выборы

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© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter вновь назвал ложью предположения о его связях с Россией.

"Эта история о сговоре между Трампом и Россией - абсолютная ложь. Когда этот финансируемый налогоплательщиками фарс закончится?" - поинтересовался американский лидер.

Так Трамп прокомментировал прошедшие в тот же день слушания в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященные так называемому вмешательству РФ в прошедшие президентские выборы. На вопросы членов верхней палаты отвечали экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и бывшая и.о. министра юстиции США Салли Йейтс.

"Директор Клэппер повторил то, что знают уже все, включая лживые СМИ - нет никаких "доказательств" сговора России и Трампа", - отметил сам хозяин Белого дома в своем микроблоге. Кроме того, продолжил он, Йейтс "очень сильно разочаровала лживые СМИ", так как она не сказала ничего нового. Трамп при этом упрекнул журналистов в том, что они якобы не осветили тему слежки, которая, как утверждает сам президент, велась за его предвыборным штабом.

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