Трамп снова назвал обсуждение его связей с Россией фарсом

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter вновь назвал ложью предположения о его связях с Россией.
"Эта история о сговоре между Трампом и Россией - абсолютная ложь. Когда этот финансируемый налогоплательщиками фарс закончится?" - поинтересовался американский лидер.
The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 May 2017
Так Трамп прокомментировал прошедшие в тот же день слушания в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященные так называемому вмешательству РФ в прошедшие президентские выборы. На вопросы членов верхней палаты отвечали экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и бывшая и.о. министра юстиции США Салли Йейтс.
"Директор Клэппер повторил то, что знают уже все, включая лживые СМИ - нет никаких "доказательств" сговора России и Трампа", - отметил сам хозяин Белого дома в своем микроблоге. Кроме того, продолжил он, Йейтс "очень сильно разочаровала лживые СМИ", так как она не сказала ничего нового. Трамп при этом упрекнул журналистов в том, что они якобы не осветили тему слежки, которая, как утверждает сам президент, велась за его предвыборным штабом.