CNN: МВД США временно "заморозило" более 200 консультативных советов Обамы

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министерство внутренних дел США, которое не является силовым ведомством и в основном курирует природные ресурсы, приостановило работу свыше 200 консультативных советов, комитетов и подкомитетов. Их деятельность прекращена минимум до сентября, сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Она ссылается на попавшее в ее распоряжение внутриведомственное уведомление. Согласно ему, глава МВД Райан Зинке принял данное решение с целью проверить и уяснить для себя "устав и задачи" этих консультативных органов, число которых значительно увеличилось за время президентства Барака Обамы. 44-й президент США уделял большое внимание защите окружающей среды и проектам в данной области.

Источник в МВД информировал телекомпанию о том, что речь не идет о поголовном увольнении сотрудников комитетов. "Мы перенесли на более поздний срок заседания этих консультативных органов с тем, чтобы министр Зинке смог точно установить, приносят ли они пользу", - пояснил источник. По его словам, многие комитеты и подкомитеты не проводили заседаний в течение нескольких лет, в составе этих органов множество вакантных мест.

Новый президент США Дональд Трамп в отличие от своего предшественника не является убежденным поборником охраны окружающей среды. После инаугурации республиканец старается последовательно отменять многие решения Обамы в данной области. Так, в конце апреля Трамп подписал указ, направленный на расширение масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США. Документ предписывает министру торговли Уилбуру Россу "воздержаться от расширения площадей морских заповедников и охраняемых территорий и создания новых и произвести пересмотр всех прежних таких решений, вынесенных в последние 10 лет".

Трамп является ярым критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения по климату. Он подчеркивал, что намерен пересмотреть условия участия в нем США.

Парижское соглашение было принято в декабре 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.