Шведский эксперт: возлагать на власти Сирии ответственность за химатаку пока рано

СТОКГОЛЬМ, 9 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Называть виновных в совершении газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля до проведения полного расследования является преждевременным. Такое мнение выразил в интервью Шведскому радио местный эксперт Оке Селльстрём, который в качестве участника Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте будет, как ожидается, изучать данный инцидент.

В настоящее время он не может подтвердить заявления западных стран о том, что ответственность за нападение несут правительственные силы. "Нет, я не решусь сделать это. Для этого необходимо рассмотреть информацию, а также еще не полученные на сегодня данные, взвесить и сопоставить их", - отметил Селльстрём.

Специалист, который возглавлял расследование ООН в отношении газовой атаки в Сирии в 2013 году, не знает, какие именно сведения получили Вашингтон и Париж. Он называет политизированной ситуацию вокруг этого вопроса. "Великобритания, Франция и США хотят очернить, насколько возможно", власти Сирии, чтобы "избавиться" от президента Башара Асада, считает Селльстрём.

По его словам, у СМР есть шансы выяснить, кто именно стоит за газовой атакой в Хан-Шейхуне. "Вероятно, мы сможем установить виновного", - сказал эксперт.