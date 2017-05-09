Шведский эксперт: возлагать на власти Сирии ответственность за химатаку пока рано

Турнир в Афинах станет первым международным стартом сезона для прыгуна с шестом МудроваСпорт 9 мая, 11:31
Организаторы двух этапов "Бриллиантовой лиги" подтвердили участие Сидоровой в стартахСпорт 9 мая, 11:12
Чемпион мира легкоатлет Шубенков с портретом деда прошел в составе "Бессмертного полка"Спорт 9 мая, 10:30
СМИ: Бэйл договорился с Моуринью о переходе в "Манчестер Юнайтед"Спорт 9 мая, 10:23
Шарапова посетовала на слабую реализацию моментов в проигранном матче с БушарСпорт 9 мая, 9:53
Рекордсмен по победам на этапах "Джиро" Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую женуСпорт 9 мая, 9:45
Бушар заявила, что многие теннисистки пожелали ей победы перед матчем с ШараповойСпорт 9 мая, 9:18
Около 500 волонтеров задействовано в проведении ЧМ по хоккею в КельнеСпорт 9 мая, 9:00
В акции "Бессмертный полк" в Пекине приняли участие около 300 человекОбщество 9 мая, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 9 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Называть виновных в совершении газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля до проведения полного расследования является преждевременным. Такое мнение выразил в интервью Шведскому радио местный эксперт Оке Селльстрём, который в качестве участника Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте будет, как ожидается, изучать данный инцидент.
В настоящее время он не может подтвердить заявления западных стран о том, что ответственность за нападение несут правительственные силы. "Нет, я не решусь сделать это. Для этого необходимо рассмотреть информацию, а также еще не полученные на сегодня данные, взвесить и сопоставить их", - отметил Селльстрём.
Специалист, который возглавлял расследование ООН в отношении газовой атаки в Сирии в 2013 году, не знает, какие именно сведения получили Вашингтон и Париж. Он называет политизированной ситуацию вокруг этого вопроса. "Великобритания, Франция и США хотят очернить, насколько возможно", власти Сирии, чтобы "избавиться" от президента Башара Асада, считает Селльстрём.
По его словам, у СМР есть шансы выяснить, кто именно стоит за газовой атакой в Хан-Шейхуне. "Вероятно, мы сможем установить виновного", - сказал эксперт.