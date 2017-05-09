Экс-премьер Франции Вальс заявил о переходе в блок Макрона

ПАРИЖ, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил о намерении участвовать в намеченных на июнь парламентских выборах в составе движения "Республика на марше", формирующегося вокруг избранного президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом политик заявил в эфире радиостанции RTL, однако такой шаг прохладно встретили в организации Макрона.

"Я буду кандидатом президентского большинства и хочу записаться в его движение "Республика на марше", - сказал Вальс.

Как он подчеркнул, к такому же шагу он призывает всех своих единомышленников по правящей Социалистической партии, "всех прогрессистов, всех республиканцев". Официально при этом не заявляя о выходе из Соцпартии, экс-премьер однозначно дал понять, что больше не связывает свое будущее с ней. "Соцпартия мертва, она позади нас, ее нужно преодолеть", - заявил политик.

В самом движении "Республика на марше", однако, заявления Вальса встретили без энтузиазма. Как подчеркнул официальный представитель Эмманюэля Макрона Бенжамен Гриво, если Вальс пожелает выдвигаться на парламентские выборы в составе их блока, ему нужно будет пройти стандартную процедуру регистрации, однако до сих пор в движении заявки от экс-премьера не получали.

"Наши правила едины для всех. Существует национальная комиссия по кандидатурам, и пока утверждено только 14 человек, которые подавали заявки ранее. Пока комиссия изучает остальные заявки", - сказал Гриво.

Выборы во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. По данным МВД республики, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше", экс-министр экономики Эмманюэль Макрон, набравший 66,1% голосов. Его соперница, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила поддержку 33,9% избирателей.

Депутат Соцпартии от департамента Эссон Манюэль Вальс работал в правительстве социалистов с момента прихода их к власти во Франции в 2012 году. С 2012 по 2014 годы политик занимал пост главы МВД, а с 2014 по 2016 годы находился на должности премьер-министра.

В декабре 2016 года Вальс объявил о своей отставке в связи с намерением сосредоточиться на предвыборной кампанией перед праймериз левых, на которых в отсутствие действующего президента Франсуа Олланда, отказавшегося баллотироваться на второй срок, он считался главным фаворитом.

В итоге, однако, Манюэль Вальс проиграл эти выборы представителю левого крыла Соцпартии Бенуа Амону, который и стал кандидатом социалистов на президентских выборах и занял в первом туре лишь пятое место, набрав только 6,36% голосов. Сам Вальс отказался перед выборами поддержать Амона, дав понять, что симпатизирует Макрону.

Выборы в Национальное собрание - нижнюю палату парламента - пройдут уже через месяц, 11 и 18 июня, и от их исхода будет зависеть, сможет ли избранный президент в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное правительство, которое бы проводило в жизнь его политическую программу.