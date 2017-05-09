Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: у Трампа нет бизнеса в России и связей с Москвой

Международная панорама
9 мая, 22:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Таким образом пресс-секретарь Шон Спайсер прокомментировал высказывания члена Сената Конгресса Линдси Грэма о намерении изучить вопрос о том, есть ли у Трампа какие-то деловые связи с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп не имеет ни бизнеса в России, ни связей с Москвой. Это подчеркнул на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Таким образом он прокомментировал высказывания члена Сената Конгресса США Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о намерении изучить вопрос о том, есть ли у Трампа, который до победы на президентских выборах был крупным частным предпринимателем-миллиардером, какие-то деловые связи с Россией. Свои планы Грэм, являющийся однопартийцем Трампа, изложил в эфире телекомпании CNN.

"Президент, безусловно, узнал о предложении сенатора Грэма после того, как тот его сегодня выдвинул. У него (то есть у Трампа) это не вызывает никаких возражений. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией. Поэтому он приветствует это (предложение Грэма)", - заявил Спайсер.

При этом он уточнил, что Трамп отдал распоряжение о подготовке авторитетными американскими юристами ответа на вопрос Грэма. "В действительности он уже поручил ведущей юридической фирме в Вашингтоне направить заказное письмо на тему того, что у него нет связей с Россией, сенатору Грэму. Так что это должно быть очень легкое разбирательство", - сказал представитель Белого дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
3
Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанами
4
В Киеве начался первый полуфинал "Евровидения"
5
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
6
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмом
7
Мэр Риги поздравил горожан с Днем Победы
Темы дня
Загрузка...
Реклама