Белый дом: у Трампа нет бизнеса в России и связей с Москвой

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп не имеет ни бизнеса в России, ни связей с Москвой. Это подчеркнул на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Таким образом он прокомментировал высказывания члена Сената Конгресса США Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о намерении изучить вопрос о том, есть ли у Трампа, который до победы на президентских выборах был крупным частным предпринимателем-миллиардером, какие-то деловые связи с Россией. Свои планы Грэм, являющийся однопартийцем Трампа, изложил в эфире телекомпании CNN.

"Президент, безусловно, узнал о предложении сенатора Грэма после того, как тот его сегодня выдвинул. У него (то есть у Трампа) это не вызывает никаких возражений. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией. Поэтому он приветствует это (предложение Грэма)", - заявил Спайсер.

При этом он уточнил, что Трамп отдал распоряжение о подготовке авторитетными американскими юристами ответа на вопрос Грэма. "В действительности он уже поручил ведущей юридической фирме в Вашингтоне направить заказное письмо на тему того, что у него нет связей с Россией, сенатору Грэму. Так что это должно быть очень легкое разбирательство", - сказал представитель Белого дома.