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Постпред США при ООН призвала ЕС не снимать санкции с РФ до выполнения минских соглашений

Международная панорама
9 мая, 23:01 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Никки Хейли также призвала ЕС ужесточить санкции в отношении сирийских официальных лиц, которые, по утверждению США, причастны к совершению химических атак

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ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты и Европейский союз не должны снимать санкции с России до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству между ООН и ЕС.

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"Европейский союз играл критически важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. Соединенные Штаты и Европейский союз должны вместе сохранять санкции до тех пор, пока Москва полностью не выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений", - сказала дипломат.

Она также призвала ЕС ужесточить санкции в отношении сирийских официальных лиц, которые, по утверждению США, причастны к совершению химических атак в ходе конфликта в ближневосточной стране, а также противостоять "дестабилизирующей деятельности Ирана" в регионе.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован на саммите в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины в "нормандском формате" и подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ, получивший поддержку СБ ООН, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленных на основе принципа "всех на всех", реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей" и другое.

До сих пор этот план остается нереализованным: украинская сторона уклоняется от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на нерешенность вопросов безопасности.

При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".

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