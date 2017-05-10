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Бывшая первая леди Перу отказалась от поста в ООН из-за антикоррупционного расследования

Международная панорама
10 мая, 3:53 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Надин Эредиа отказалась от поста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывшая первая леди Перу Надин Эредиа - супруга экс-президента Ольянты Умалы - отказалась занять пост в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в связи с антикоррупционным расследованием, фигурантом которого является. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Перуанской националистической партии, которую Эредиа возглавляет.

"Я приняла это решение, чтобы ни судебные власти, ни кто-либо еще не ставили под сомнение мою готовность сотрудничать с правосудием, которую я демонстрировала на протяжении последних восьми лет, когда мне приходилось быть объектом различных расследований", - заявила Эредиа.

В ноябре 2016 года генеральный директор ФАО Жозе Грациано да Силва назначил бывшую первую леди Перу главой представительства организации в Женеве. Власти Перу заявили протест в связи с этим решением, расценив его как "вмешательство в проводимое в стране уголовное расследование".

В сентябре 2016 года прокуратура Перу включила супругу Ольянты Умалы, занимавшего тогда пост президента страны, в список лиц, в отношении которых ведется расследование по делу о финансовых махинациях. Эредиа подозревается в причастности к нелегальному финансированию возглавляемой ею партии со стороны правительства Венесуэлы и бразильских строительных фирм Odebrecht и OAS.

По данным прокуратуры, предполагаемые нарушения относятся к периодам проведения избирательных кампаний 2006 и 2011 года. Речь идет о сумме в $1,5 млн. Несколько недель назад в число подозреваемых по этому делу был включен и Умала. Экс-президент Перу и его супруга отвергают все обвинения в свой адрес, по данному делу им грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

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