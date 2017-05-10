Демократы призвали минюст США ограничить доступ к материалам расследования в отношении РФ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Группа из шести демократов в Конгрессе США в свете увольнения главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми направила письмо в министерство юстиции и в ФБР с просьбой ограничить доступ сотрудников Белого дома ко всем документам и другим материалам, касающимся расследования о якобы имевшим место вмешательстве Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию. Заявление было размещено на сайте юридического комитета Палаты представителей Конгресса.

Подписавшиеся требуют, чтобы "все файлы, документы, записки и другие материалы расследования ФБР по вмешательству России в федеральные выборы... были сохранены и помещены вне зоны досягаемости работников Белого дома, а также других лиц, включая (генерального прокурора) Джеффа Сешнса, которые отказались самоустраниться от расследования". Группа демократов также просит минюст сохранить документы, касающиеся увольнения Коми.

Ранее Белый дом сообщил о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку Коми. Свое решение глава государства объяснил тем, что Коми не в состоянии эффективно исполнять свои обязанности. При этом старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в эфире телекомпании CNN заявила, что увольнение Коми с поста директора ФБР не имеет никакого отношения к России и приписываемого Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году.

Ранее американские власти объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.