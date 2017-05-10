Новый посол Молдавии в РФ приступит к работе с 15 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Андрей Негуца приступит к работе на посту посла Молдавии в России с 15 мая. Об этом заявил в среду президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Членов делегации вы знаете, среди них Андрей Негуца, который буквально со следующего понедельника приступает к исполнению обязанностей посла Молдавии в России", - сказал Додон.

Негуца заменит Дмитрия Брагиша, который занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.