Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэттис: для дополнительных расходов на оборону в странах Балтии нужны консультации

Международная панорама
10 мая, 12:24 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

При этом министр обороны США подчеркнул, что США дислоцируют только оборонительные системы и делают это для обеспечения уважения суверенитета союзников

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 10 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Решение о размещении в Восточной Европе дополнительного военного потенциала может быть принято после детальных консультаций. Об этом в среду заявил находящийся в Литве с визитом министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Решение о дополнительных оборонных средствах будет принято после консультаций", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Это высказывание было ответом на вопрос о возможной дислокации в странах Балтии зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам шефа Пентагона, все знают, что это - оборонительное вооружение. "Мы (США) дислоцируем только оборонительные системы и делаем это для того, чтобы обеспечить уважение суверенитета (союзников)", - заявил он.

В последнее время президент Литвы неоднократно подчеркивала, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании региональной системы противовоздушной обороны. "Лидерство США в ее создании, а также постоянное пребывание военных США еще более усилит безопасность стран Балтии", - считает Грибаускайте.

По ее словам, в Вашингтоне понимают, какие вызовы перед регионом стоят в сфере безопасности. "Мы обсудили возможности США реагировать на угрозы, которые могут возникнуть в силу нашего ближайшего соседства", - сказала президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США Литва
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
2
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
3
Путин обсудил с СБ РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом, а также Сирию
4
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
5
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
6
Додон: Молдавия категорически не приемлет НАТО
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама