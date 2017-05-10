Мэттис: для дополнительных расходов на оборону в странах Балтии нужны консультации

ВИЛЬНЮС, 10 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Решение о размещении в Восточной Европе дополнительного военного потенциала может быть принято после детальных консультаций. Об этом в среду заявил находящийся в Литве с визитом министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Решение о дополнительных оборонных средствах будет принято после консультаций", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Это высказывание было ответом на вопрос о возможной дислокации в странах Балтии зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам шефа Пентагона, все знают, что это - оборонительное вооружение. "Мы (США) дислоцируем только оборонительные системы и делаем это для того, чтобы обеспечить уважение суверенитета (союзников)", - заявил он.

В последнее время президент Литвы неоднократно подчеркивала, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании региональной системы противовоздушной обороны. "Лидерство США в ее создании, а также постоянное пребывание военных США еще более усилит безопасность стран Балтии", - считает Грибаускайте.

По ее словам, в Вашингтоне понимают, какие вызовы перед регионом стоят в сфере безопасности. "Мы обсудили возможности США реагировать на угрозы, которые могут возникнуть в силу нашего ближайшего соседства", - сказала президент.