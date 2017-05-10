Эрдоган и Трамп обсудят поставки оружия сирийским курдам

АНКАРА, 10 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в середине текущего месяца со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудит, в частности, поставки оружия сирийским курдам. Об этом во время визита в Черногорию заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Каждая единица оружия, передаваемая СНС ("Силы народной самообороны", сирийские курды. - Прим. ТАСС), является угрозой для Турции, и американская администрация прекрасно знает нашу позицию в отношении СНС. Мы ранее уже говорили, что переданное СНС оружие мы находили у членов Рабочей партии Курдистана (РПК)", - цитирует министра телеканал Haber Turk. По его словам, "СНС и РПК - это одна и та же организация под разными названиями".

7 мая специализированное американское издание Military Times сообщило о том, что сирийские курды получили новое современное американское боевое снаряжение, в частности приборы ночного видения, винтовки с усовершенствованной оптикой. СНС входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которым Вашингтон оказывает содействие в операции против группировки ИГ на севере Сирии. Во вторник Трамп разрешил Пентагону поставлять вооружения сирийским курдам из СДС.

Говоря о перспективах операции по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Чавушоглу указал, что "только арабские формирования из "Сил демократической Сирии" должны входить в Ракку", а из операции должны быть "исключены курдские формирования". "Ракка - это на 99% суннитско-арабский город. И нам необходимо крайне тщательно спланировать будущее городов внутри Сирии. Если мы выступаем за территориальную целостность Сирии, то нам нельзя делать ошибок", - сказал Чавушоглу.

Министр указал, что "все эти темы президенты Турции и США обсудят во время встречи в середине мая". Эрдоган намерен прибыть в Вашингтон с двухдневным визитом 16 мая.