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Китайский эксперт: очередное ядерное испытание КНДР может провести в мае

Международная панорама
10 мая, 14:13 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Пхеньян завершил все приготовления к шестому по счету ядерному испытанию и выбирает для него удобный момент, уверен эксперт

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ШАНХАЙ, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Существует большая вероятность того, что КНДР проведет свое очередное ядерное испытание уже в мае. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту ТАСС директор Центра исследования международных проблем Академии общественных наук Шанхая Лю Мин.

"В апреле КНДР осуществила несколько ракетных пусков, но все они оказались неудачными. Ядерного испытания в апреле не было, однако это не означает, что КНДР не проведет его в мае. Полагаю, что есть большая вероятность того, что очередное ядерное испытание КНДР осуществит именно в текущем месяце", - сказал эксперт, назвав эти планы Пхеньяна одной из основных причин нынешнего напряжения обстановки на Корейском полуострове.

Интервью

Лю Мин

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"По моим оценкам, высокий градус напряжения будет сохраняться на Корейском полуострове в мае и июне, в этот период Пхеньян, несомненно, должен провести ядерное испытание", - считает Лю Мин, добавив, что "КНДР выжидает время и выбирает удобный для этого момент, поскольку все приготовления к шестому по счету ядерному испытанию уже завершены".

Эксперт также поделился своим мнением о том, к каким последствиям может привести новый ядерный тест. "Полагаю, что после проведения шестого ядерного испытания окно для решения ядерной проблемы Корейского полуострова практически полностью закроется. Шансов на решение проблемы дипломатическими средствами будет все меньше и меньше", - подчеркнул Лю Мин, добавив, что "если КНДР проведет очередное ядерное испытание, то Китай будет вынужден сократить экономическую помощь Пхеньяну".

"Безусловно, это отразится на торговле между странами. Что касается США, Республики Корея и Японии, то они будут настаивать на ужесточении санкций через механизм СБ ООН. США также будут продолжать требовать от других стран разорвать дипломатические отношения с КНДР", - полагает эксперт.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил очередное ядерное испытание, потом запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли, а осенью провел второе за год ядерное испытание. Пхеньян также не прекращал ракетные пуски, которых в 2016 году было свыше 20. В начале марта в СМИ появилась информация о подготовке КНДР к шестому по счету ядерному тесту.

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