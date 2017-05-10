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США летом разместят во время учений свои ЗРК Patriot в Прибалтике

Международная панорама
10 мая, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В последнее время президент Литвы Даля Грибаускайте неоднократно подчеркивала, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании региональной системы противовоздушной обороны

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. США намерены летом временно развернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в прибалтийских странах в рамках учений НАТО. Об этом сообщило агентство AFP.

В последнее время президент Литвы Даля Грибаускайте неоднократно подчеркивала, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании региональной системы противовоздушной обороны.

В июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в странах Балтии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и в настоящее время продвигают Великобритания, Германия (для Литвы), Канада и США.

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