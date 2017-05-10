США летом разместят во время учений свои ЗРК Patriot в Прибалтике

Долгая дорога к тегеранской нефти: на что могут претендовать российские нефтяники в ИранеЭкономика и бизнес 10 мая, 16:16
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБРПолитика 10 мая, 16:03
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и ТиллерсонаПолитика 10 мая, 15:42
ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом РундбладомСпорт 10 мая, 15:38
Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в МосквеОбщество 10 мая, 15:35
"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в ПетербургеНовости партнеров 10 мая, 15:31
Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"Спорт 10 мая, 15:21
Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"Спорт 10 мая, 15:16
Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщикаСпорт 10 мая, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. США намерены летом временно развернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в прибалтийских странах в рамках учений НАТО. Об этом сообщило агентство AFP.
В последнее время президент Литвы Даля Грибаускайте неоднократно подчеркивала, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании региональной системы противовоздушной обороны.
В июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в странах Балтии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и в настоящее время продвигают Великобритания, Германия (для Литвы), Канада и США.