НАТО проведет альтернативные учениям "Запад-2017" маневры осенью

ВИЛЬНЮС, 10 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Североатлантический альянс в сроки проведения Россией и Белоруссией совместных военных учений "Запад-2017" организует свои маневры. Об этом заявил журналистам находящийся здесь с визитом министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы намерены продемонстрировать единство НАТО и обеспечить, чтобы не возникло никаких недоразумений", - сказал он. По словам шефа Пентагона, проведением этих учений альянс стремиться обозначить свое присутствие, заметность и неделимость в сфере безопасности.

Мэттис не считает организуемые Россией и Белоруссией маневры чем-то чрезвычайным. "Это рутинные учения, которые, надеюсь, такими и останутся", - отметил он.

Президент Литвы Даля Грибаускайте не раз заявляла, что опасается провокаций во время российско-белорусских учений.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Со стороны РФ в них будет задействовано около 3 тыс. военных и около 280 единиц техники. Ранее белорусский министр обороны Андрей Равков сообщал, что общее количество участников маневров не превысит 13 тыс. человек.