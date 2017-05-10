Reuters: власти Таджикистана задержали сына экс-командира ОМОНа, примкнувшего к ИГ в Сирии

Алоян уверен, что ситуация с апелляцией в CAS не повлияет на его первый титульный бойСпорт 10 мая, 17:38
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБКЭкономика и бизнес 10 мая, 17:15
Эксперты: только одна из 39 научных организаций РФ патентует свои разработки за рубежомНаука 10 мая, 17:08
"Вашингтон" Овечкина и "Питтсбург" Малкина определят полуфиналиста Кубка Стэнли по хоккеюСпорт 10 мая, 17:07
"Ливерпуль" вышел на китайский рынок с бюджетной версией клубной футболкиСпорт 10 мая, 17:06
Майский снегопад стабилизировал пожароопасную обстановку на УралеНовости Урала 10 мая, 16:59
Компания "Сибирская мука" получила в кредит 50 млн рублей на сезонные полевые работыКорпорация МСП 10 мая, 16:54
УФАС 31 мая продолжит проверку контракта, связанного со стадионом "Санкт-Петербург"Спорт 10 мая, 16:54
Трамп опроверг утверждения CNN о причастности Роджера Стоуна к отставке директора ФБРМеждународная панорама 10 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Таджикистана задержали Бехруза Халимова, сына бежавшего из страны два года назад в Сирию и вступившего в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бывшего командира отряда милиции особого назначения (ОМОН) Таджикистана, полковника Гулмурода Халимова. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Таджикистана.
Как полагают таджикские спецслужбы, старший сын Гулмурода Халимова намеревался выехать в Сирию, чтобы присоединиться там к своему отцу.
В ноябре прошлого года МВД Таджикистана включило Гулмурода Халимова в список граждан республики, которые участвуют в боевых действиях на стороне ИГ. Бывший офицер был объявлен в розыск.
Администрация США в августе прошлого года объявила награду в размере $3 млн за информацию, которая приведет к поимке Гулмурода Халимова, сообщила пресс-служба Госдепартамента. В 2013-2014 годах он проходил обучение методам борьбы с терроризмом в Таджикистане и в США в рамках американской программы помощи в области безопасности.
"Сейчас он член ИГ и занимается набором новых боевиков. В мае 2015 года в 10-минутном пропагандистском ролике он призвал к актам насилия против США, России и Таджикистана", - сообщил Госдеп. В ведомстве также напомнили, что 29 сентября 2015 года Халимов был включен в американские санкционные списки.