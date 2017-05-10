Reuters: власти Таджикистана задержали сына экс-командира ОМОНа, примкнувшего к ИГ в Сирии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Таджикистана задержали Бехруза Халимова, сына бежавшего из страны два года назад в Сирию и вступившего в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бывшего командира отряда милиции особого назначения (ОМОН) Таджикистана, полковника Гулмурода Халимова. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Таджикистана.

Как полагают таджикские спецслужбы, старший сын Гулмурода Халимова намеревался выехать в Сирию, чтобы присоединиться там к своему отцу.

В ноябре прошлого года МВД Таджикистана включило Гулмурода Халимова в список граждан республики, которые участвуют в боевых действиях на стороне ИГ. Бывший офицер был объявлен в розыск.

Администрация США в августе прошлого года объявила награду в размере $3 млн за информацию, которая приведет к поимке Гулмурода Халимова, сообщила пресс-служба Госдепартамента. В 2013-2014 годах он проходил обучение методам борьбы с терроризмом в Таджикистане и в США в рамках американской программы помощи в области безопасности.

"Сейчас он член ИГ и занимается набором новых боевиков. В мае 2015 года в 10-минутном пропагандистском ролике он призвал к актам насилия против США, России и Таджикистана", - сообщил Госдеп. В ведомстве также напомнили, что 29 сентября 2015 года Халимов был включен в американские санкционные списки.