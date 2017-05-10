Лавров и Тиллерсон обсудили борьбу с ИГ и гуманитарную ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном важность уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также необходимость сокращения насилия и предоставления гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность уничтожения ИГ, сокращения насилия в Сирии и обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь достигла сотен тысяч мирных жителей по всей стране", - отметила она.

Госсекретарь США в ходе встречи также подчеркнул необходимость достижения прогресса в осуществлении минских договоренностей.

"По Украине, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса в осуществлении Минских договоренностей", - сообщила Хезер Науэрт.

Науэрт также отметила, что "санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не обратит вспять те действия, которые к ним привели".

Лавров прибыл в США во вторник вечером, его визит продлится по четверг включительно. После переговоров в Вашингтоне министр направляется в Фэрбенкс (Аляска) для участия в министерском заседании Арктического совета.