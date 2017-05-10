Лавров и Тиллерсон обсудили борьбу с ИГ и гуманитарную ситуацию в Сирии

Ван Римсдайк: Панарин может забросить шайбу из любой точки площадкиСпорт 10 мая, 20:56
Тренер: хоккеисты сборной США прибавляют с каждым матчем на ЧМСпорт 10 мая, 20:23
Дадонов: российские хоккеисты понимают, что о недооценке датчан речи быть не можетСпорт 10 мая, 20:12
Сборная Белоруссии проиграла четвертый матч подряд на чемпионате мира по хоккеюСпорт 10 мая, 19:25
Сборная США обыграла команду Италии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 10 мая, 19:17
Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с датчанамиСпорт 10 мая, 19:17
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матчеСпорт 10 мая, 19:16
Лавров назвал "вакханалией" попытки приписать РФ вмешательство в выборы СШАПолитика 10 мая, 19:16
NYT: глава ФБР перед увольнением просил дополнительные ресурсы для расследования по РФМеждународная панорама 10 мая, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном важность уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также необходимость сокращения насилия и предоставления гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность уничтожения ИГ, сокращения насилия в Сирии и обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь достигла сотен тысяч мирных жителей по всей стране", - отметила она.
Госсекретарь США в ходе встречи также подчеркнул необходимость достижения прогресса в осуществлении минских договоренностей.
"По Украине, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса в осуществлении Минских договоренностей", - сообщила Хезер Науэрт.
Лавров прибыл в США во вторник вечером, его визит продлится по четверг включительно. После переговоров в Вашингтоне министр направляется в Фэрбенкс (Аляска) для участия в министерском заседании Арктического совета.