Трамп назвал демократов "лживыми лицемерами" за их реакцию на увольнение директора ФБР

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии в лицемерии из-за их реакции на увольнение директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.
Dems have been complaining for months & months about Dir. Comey. Now that he has been fired they PRETEND to be aggrieved. Phony hypocrites!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 May 2017
"Демократы месяцами выражали свое недовольство директором Коми. Теперь, когда он был уволен, они делают вид, что огорчены. Лживые лицемеры!" - написал американский лидер в своем Twitter.
Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение он принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост директора спецслужбы менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.