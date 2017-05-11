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Не менее 10 человек пострадали при разгоне демонстрантов в Каракасе

Международная панорама
11 мая, 0:13 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Кроме того, один участник акции протеста погиб

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МЕХИКО, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 10 человек пострадали в среду при разгоне антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщила электронная версия газеты El Nacional. Кроме того, один участник акции протеста погиб.

"С глубокой скорбью сообщаю, что был убит еще один молодой человек, 26-летний Мигель Кастильо, получивший межреберное ранение в Лас-Мерседес, - написал в своем Twitter глава муниципалитета Барута Херардо Блайд. - Мигель был сыном сотрудницы муниципальной администрации Баруты". Блайд потребовал от генеральной прокуратуры страны расследовать гибель Кастильо.

Самые масштабные столкновения полиции и Национальной гвардии с протестующими произошли на шоссе Франсиско Фахардо. Власти использовали для разгона манифестантов слезоточивый газ, а те забрасывали булыжниками спецтехнику силовиков. Противостояние продлилось около двух часов. Губернатор штата Миранда Энрике Каприлес Радонски назвал действия правоохранительных органов "дикой расправой".

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные уличные акции протеста против исполнительной власти. Неправительственная организация (НПО) "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека, число пострадавших приближается к тысяче.

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