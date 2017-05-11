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Суд в Австрии дал боевику-арабу пожизненный срок за убийство сирийских военных

Международная панорама
11 мая, 0:49 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Мужчина убил 20 раненых сирийских военных

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ВЕНА, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Земельный суд Инсбрука (федеральная земля Тироль) приговорил 10 мая вечером участника боевых действий в Сирии к пожизненному тюремному заключению за убийство 20 раненых сирийских военнослужащих. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Процесс над 27-летним мужчиной длился с февраля, но заседания несколько раз переносились, поскольку подсудимый падал в обморок. Первые слушания прошли 22 февраля, вторые 28 марта, наконец 10 мая состоялось третье заседание. Обвиняемый то угрожал объявить голодовку, то демонстративно терял сознание. Медицинская экспертиза признала его вменяемым и не усмотрела никаких отклонений в состоянии здоровья.

Сотрудники австрийских спецслужб, выступая на процессе в качестве свидетелей обвинения, рассказали, как задержанный признался в убийстве от 20 до 25 раненых солдат выстрелами в голову и грудь, согласился с протоколом допроса и подписал документ. Правда, он все время утверждал на суде, что его слова во время допроса были неверно переведены.

Обвиняемый является палестинцем, родившимся и выросшим в Сирии. Он и его братья в 2011 году принимали участие в акциях протеста против пребывания Башара Асада на посту президента. После этого араб решил бежать в Австрию. Он также рассказал, что у него был автомат, который предназначался для защиты его семьи.

27-летний мужчина был задержан в июне 2016 года в федеральной земле Тироль. Ему инкриминировался расстрел лежавших на земле солдат. При этом речь не идет об обвинении в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки. Вынесенный в среду приговор в законную силу пока не вступил.

В ноябре 2016 года в прокуратуре Инсбрука корреспонденту ТАСС сообщили, что участнику боев в Сирии предъявлено обвинение в убийстве, ему грозит пожизненный срок. Тогда уже стало известно, что расправы над ранеными военными были учинены в период с начала 2013-го по февраль 2014 года в районе Эль-Халидия города Хомс. Правоохранительные органы отмечали, что подсудимый являлся боевиком группировки "Бригада Аль-Фарук" в составе "Сирийской свободной армии", оппозиционной властям в Дамаске. Обвиняемому грозило лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

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