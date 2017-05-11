Президент ЮАР опротестовал решение суда, требующее раскрыть причины отставки главы минфина

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ПРЕТОРИЯ, 11 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Президент ЮАР Джейкоб Зума 10 мая вечером подал протест на решение Высокого суда в Претории, обязавшего его раскрыть причины отставки министра финансов Правина Гордана.
"Президент считает, что истец не имеет права знать причины решения исполнительной власти", - говорится в сообщении администрации Зумы.
Исковое заявление на прошлой неделе подал оппозиционный Демократический альянс, который добивается восстановления Гордана и его заместителя Мсебиси Джонаса в должности. Их отставка привела к снижению кредитного рейтинга страны до "мусорного" статуса.
Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) назвал "тревожным инцидентом" решение Высокого суда Претории и призвал президента опротестовать его.
"Постановление суда является безраздельным посягательством правосудия на прерогативы исполнительной власти. Суд пошел на поводу у оппозиции, которая хочет управлять страной вместе с законно избранным правительством", - говорится в заявлении партии. Как отмечается в документе, нигде в конституции страны не указано, что президент должен консультироваться с оппозицией по поводу перестановок в правительстве. "Требование к президенту дать объяснения оппозиции по поводу состава правительства является попыткой осуществлять через суд полицейский надзор за политическими решениями", - говорится в заявлении АНК.