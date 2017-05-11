Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент ЮАР опротестовал решение суда, требующее раскрыть причины отставки главы минфина

Международная панорама
11 мая, 1:14 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

Президент Джейкоб Зума уверен, что истец не имеет права знать причины решения исполнительной власти

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 11 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Президент ЮАР Джейкоб Зума 10 мая вечером подал протест на решение Высокого суда в Претории, обязавшего его раскрыть причины отставки министра финансов Правина Гордана.

"Президент считает, что истец не имеет права знать причины решения исполнительной власти", - говорится в сообщении администрации Зумы.

Исковое заявление на прошлой неделе подал оппозиционный Демократический альянс, который добивается восстановления Гордана и его заместителя Мсебиси Джонаса в должности. Их отставка привела к снижению кредитного рейтинга страны до "мусорного" статуса.

Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) назвал "тревожным инцидентом" решение Высокого суда Претории и призвал президента опротестовать его.

"Постановление суда является безраздельным посягательством правосудия на прерогативы исполнительной власти. Суд пошел на поводу у оппозиции, которая хочет управлять страной вместе с законно избранным правительством", - говорится в заявлении партии. Как отмечается в документе, нигде в конституции страны не указано, что президент должен консультироваться с оппозицией по поводу перестановок в правительстве. "Требование к президенту дать объяснения оппозиции по поводу состава правительства является попыткой осуществлять через суд полицейский надзор за политическими решениями", - говорится в заявлении АНК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР
Персоны
Зума, Джейкоб
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе
2
Суд огласит приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения
6
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
7
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
Темы дня
Загрузка...
Реклама