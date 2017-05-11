Власти США обсуждают запрет на пронос электроники в салоны прибывающих из Европы самолетов

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США рассматривают возможность введения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, которые прибывают из стран Европы. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь американского министерства национальной безопасности (МНБ) Дэвид Лапан.
"Никакого окончательного решения по расширению запрета на пронос в салоны самолетов крупной электроники не принято, - сказал он. - Тем не менее этот вариант рассматривается. МНБ продолжает проводить оценку текущих угроз и будет при необходимости вносить изменения (в правила) ради обеспечения безопасности пассажиров".
Ранее о потенциальных ограничениях со ссылкой на европейские источники сообщило сетевое издание The Daily Beast.
Аналогичную норму США уже ввели в конце марта в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Египте, Иордании, Катаре, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Турции. В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим в салон с собой можно брать только мобильный телефон, а более крупные устройства нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.