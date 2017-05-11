Иорданские ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией

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БЕЙРУТ, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Истребитель F-16 ВВС Иордании сбил в среду беспилотный летательный аппарат в районе сирийской границы. Об этом сообщило иорданское информационное агентство Petra. По его данным, неизвестный беспилотник двигался в направлении города Эль-Мафрак на северо-западе королевства, когда по нему был открыт огонь.
Пограничники, прибывшие на место падения аппарата, собрали его обломки и установленную на нем аппаратуру, которая была передана в штаб ВВС.
В Аммане связывают появление беспилотника в небе над пограничным районом с военными учениями, которые начались 7 мая на севере Иордании. В маневрах под кодовым названием "Лев готовится к прыжку" принимают участие свыше 7 тысяч военнослужащих из 20 стран, в том числе США и ряда государств - членов НАТО. Как заявил официальный представитель иорданской армии генерал Халед аш-Шираа, маневры продлятся до 18 мая.