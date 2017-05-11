Юнкер: Евросоюз нуждается в поддержании диалога с Россией на равных

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БЕРЛИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Евросоюз нуждается в поддержании открытыми каналов для диалога с Москвой. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью газете Handelsblatt.
"Такую великую державу, как Россия, нельзя просто называть региональной державой, даже если она ослаблена, - сказал Юнкер. - Нам нужны каналы для диалога с Москвой".
Он также отметил, что в Брюсселе считают неприемлемым воссоединение Крыма с РФ и кризис на востоке Украины. "Мы ясно говорим об этом, но одновременно мы нуждаемся в уважительном общении с Россией на равных", - подчеркнул глава ЕК.