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В Праге состоится судебное заседание по делу россиянина Никулина

Международная панорама
11 мая, 1:41 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 11, мая. /ТАСС

Никулин обвиняется в организации хакерских атак на территории США

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ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Судебное заседание по делу гражданина РФ Евгения Никулина, обвиняемого в организации хакерских атак на территории США, состоится 11 мая в городском суде Праги. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Маркета Пуци.

"Заседание пройдет непосредственно в помещении пражской тюрьмы Панкрац, - сказала она. - Этого требуют меры безопасности".

Начало заседания запланировано на 11:30 мск. Никулин содержится в тюрьме Панкрац. Он, по словам пресс-секретаря суда, заранее был поставлен в известность о слушаниях и поэтому должен быть к ним готов.

"Нельзя исключать, что решение о возможности выдачи Евгения Никулина в США или РФ будет принято уже на нынешнем заседании. Но и утверждать этого нельзя. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация", - отметила Пуци.

Экстрадиции Никулина, который был задержан в Праге по запросу суда американского штата Калифорния 5 октября 2016 года, требуют Россия и США. На родине ему инкриминируется кража $3450 путем кибервзлома, совершенного в 2009 году.

В министерстве юстиции Чехии в свою очередь напомнили ТАСС, что окончательное решение о возможности выдачи Никулина в РФ или США примет глава этого ведомства Роберт Пеликан.

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