Юнкер: введение в Турции смертной казни будет означать прекращение переговоров с ЕС

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БЕРЛИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Введение в Турции смертной казни будет означать прекращение переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью газете Handelsblatt.
"Абсолютной "красной линией" будет возвращение к смертной казни, - сказал он. - Это несовместимо с европейскими масштабами, европейскими ценностями".
"Это привело бы к немедленному прекращению переговоров о вступлении в ЕС", - предупредил Юнкер.
16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что первым делом обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни, за запрет которой во всем мире выступает Евросоюз.