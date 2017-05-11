Юнкер: введение в Турции смертной казни будет означать прекращение переговоров с ЕС

БЕРЛИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Введение в Турции смертной казни будет означать прекращение переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью газете Handelsblatt.

"Абсолютной "красной линией" будет возвращение к смертной казни, - сказал он. - Это несовместимо с европейскими масштабами, европейскими ценностями".

"Это привело бы к немедленному прекращению переговоров о вступлении в ЕС", - предупредил Юнкер.

16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что первым делом обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни, за запрет которой во всем мире выступает Евросоюз.