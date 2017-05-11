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Совбез и генсек ООН призвали власти ЦАР найти и наказать виновных в убийстве миротворцев

Международная панорама
11 мая, 2:16 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Жертвами нападения на автоколонну миротворцев стали четыре человека

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ООН, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш осудили нападение на автоколонну миротворцев в Центрольноафриканской Республике (ЦАР), жертвами которого стали четверо голубых касок из Камбоджи. В письменных заявлениях они призвали власти африканской страны расследовать инцидент и привлечь ответственных к правосудию.

В Совбезе отметили, что "нападения на миротворцев могут считаться военными преступлениями", а также напомнили всем сторонам в ЦАР о необходимости уважать международное гуманитарное право. "Члены Совета Безопасности напомнили правительству Центральноафриканской Республики оперативно расследовать эту атаку и привлечь виновных к правосудию", - говорится в принятом СБ заявлении для печати.

Генсек ООН в свою очередь выразил поддержку действиям Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), нацеленным на защиту гражданского населения, а также призвал все политические силы и группировки в стране "прекратить насилие и совместно работать над стабилизацией ситуации в стране".

По информации миссии ООН в ЦАР, автоколонна с миротворцами подверглась нападению 8 мая на пути из города Рафаи в Бангасу. В ходе перестрелки погибли четверо голубых касок и еще 10 получили ранения. Один их сослуживец значится пропавшим без вести. Как сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, семьям павших миротворцев будет выплачена компенсация в размере 70 тысяч долларов.

ЦАР погрузилась в кровопролитный конфликт в марте 2013 года после того, как мусульманская коалиция "Селека" свергла христианского президента Франсуа Бозизе и начала нападения на его сторонников. В ответ христиане создали отряды ополчения "Анти-балака", которые начали расправы над мусульманами. Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза, а в 2014 году в стране была развернута миссия ООН, наделенная широкими полномочиями.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
ЦАР
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