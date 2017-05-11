Сенатор Уоррен потребовала под присягой в Конгрессе выяснять причины увольнения главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора США Рода Розенстайна надо вызвать в Конгресс и под присягой взять у него показания об основаниях для увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. С таким требованием выступила в среду в эфире телекомпании CNN сенатор Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс). По ее мнению, только так можно узнать, обращался ли Коми на минувшей неделе в Минюст за дополнительной поддержкой в расследовании приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году.

"Если Минюст будет отрицать (факт обращения Коми за помощью), то юридический комитет (Сената) должен вызвать Розенстайна и под присягой взять у него показания, о чем просил Коми. Это должно быть ясно каждому. Давайте вызовем его к себе, нам не нужны все эти официальные представители ведомства и их заявления для прессы", - отметила сенатор.

Она изложила свое видение причин увольнения директора ФБР. "Учитывая время и сроки, нет никаких сомнений в том, что Коми уволили, поскольку Трамп хочет прекратить любое расследование, затрагивающее связи его предвыборного штаба с россиянами", - утверждала Уоррен. Трамп во время прошлогодней агитационной кампании предположил, что на выборах главы государства в 2020 году кандидатом от Демократической партии станет Уоррен. Республиканец называл ее Покахонтасом, намекая на то, что законодатель выдумала историю о своих индейских корнях.

Уоррен входит в многочисленную группу американских законодателей-демократов, которые требуют назначить независимого специального прокурора для поиска следов сговора между штабом Трампа и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. Таким образом демократы отреагировали на внезапное решение Белого дома и Минюста об увольнении Коми с поста директора ФБР.

Основанием для этого стали в том числе рекомендации Розенстайна, который поставил директору ФБР в вину ошибки, совершенные в конце расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США. Замминистра юстиции первоначально направил свои рекомендации непосредственному начальнику - министру юстиции, генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, который объявил ранее, что не станет участвовать в расследованиях, связанных с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию. Данное обстоятельство привело к тому, что рекомендации Розенстайна попали прямиком на стол к Трампу, принявшему решение уволить Коми.