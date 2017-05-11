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В Сенате у Флинна затребовали документы по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года

Международная панорама
11 мая, 3:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Впервые комитет Сената Конгресса США по разведке запросил эти документы в письме от 28 апреля 2017 года, но Флинн через адвоката отказался откликнуться на просьбу комитета

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке 10 мая потребовал от бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна документы, которые относятся к расследованию приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Спецкомитет по разведке сегодня (в среду) направил официальный запрос бывшему помощнику по национальной безопасности (отставному) генерал-лейтенанту Майклу Флинну", - говорится в распространенном здесь уведомлении. Авторы запроса - председатель комитета республиканец Ричард Бэрр и его заместитель-демократ Марк Уорнер требуют от Флинна "документы, относящиеся к расследованию комитетом российского вмешательства в выборы 2016 года".

"Впервые комитет запросил эти документы в письме генерал-лейтенанту Флинну от 28 апреля 2017 года, но он через своего адвоката отказался откликнуться на просьбу комитета", - уточнили в Сенате.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам нацбезопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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