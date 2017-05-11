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Мэй намерена нарастить оборонный бюджет Великобритании к 2023 году

Международная панорама
11 мая, 3:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Премьер пообещала продолжать тратить по крайней мере 2% ВВП на оборону в случае успеха своей партии на парламентских выборах 8 июня

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Материал из 1 страницы
© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала каждый год увеличивать оборонный бюджет страны как минимум на 0,5% в реальном выражении до 2023 года в случае успеха ее партии на предстоящих парламентских выборах. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"В случае победы на выборах 8 июня, я ручаюсь за то, что Великобритания будет продолжать тратить по крайней мере 2% ВВП на оборону, а бюджет будет расти каждый год", - приводит агентство заявление Мэй.

Как отмечает Reuters, впервые о ежегодном увеличении оборонных расходов Великобритании до 2021 года сообщил в июле 2015 года занимавший тогда пост министра финансов страны Джордж Осборн. Мэй заявила о намерении придерживаться этой стратегии до 2023 года.

Страны НАТО еще на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП к 2024 году. Великобритания и США, а также Эстония, Польша, и Греция справились с этой задачей. Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп не раз призывали другие страны НАТО придерживаться расходов на нужды военного блока в размере 2% от национального ВВП.

Досрочные всеобщие парламентские выборы должны, по замыслу Мэй, существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС. Опросы общественного мнения показывают уверенное лидерство консерваторов.

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