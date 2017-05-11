Президент Боливии попросил папу римского помочь вернуть из Чили задержанных боливийцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес в среду направил письмо папе римскому Франциску с просьбой содействовать освобождению девяти боливийцев, находящихся под стражей в Чили.

"От имени народа и правительства Боливии я прошу Вас выступить посредником для скорейшего разрешения этой ситуации, которая, по справедливости, должна завершиться освобождением девяти госслужащих", - говорится в письме, которое Моралес опубликовал у себя в Twitter. Глава государства также призвал Святой престол направить в чилийский город Икике, где содержатся боливийцы, своего представителя.

По словам Моралеса, задержание семи сотрудников таможни и двух военных 19 марта было "неправомерным, безосновательным и проводилось с чрезмерным применением силы со стороны чилийских полицейских".

Власти Боливии убеждены, что в момент взятия под стражу их соотечественники сопровождали грузовик с чилийскими номерами, в котором, по их данным, находилась контрабанда. В Сантьяго утверждают, что боливийцы были задержаны за кражу грузовика на территории Чили.

Отношения двух стран уже много лет находятся в напряженном состоянии из-за территориального спора. Боливия добивается возвращения выхода к океану, утраченного в результате Тихоокеанской войны (1879-1884). В сентябре 2015 года Международный суд в Гааге отклонил требование Чили закрыть дело о территориальном споре с Боливией.

Con mucho respeto apelamos al hermano Papa Francisco para la liberación y pronto retorno de los 9 hermanos detenidos injustamente en Chile pic.twitter.com/bb0NKJ87ro — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 10 мая 2017 г.