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Президент Боливии попросил папу римского помочь вернуть из Чили задержанных боливийцев

Международная панорама
11 мая, 4:23 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

По словам Моралеса, задержание семи сотрудников таможни и двух военных 19 марта было "неправомерным, безосновательным и проводилось с чрезмерным применением силы со стороны чилийских полицейских"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес в среду направил письмо папе римскому Франциску с просьбой содействовать освобождению девяти боливийцев, находящихся под стражей в Чили.

"От имени народа и правительства Боливии я прошу Вас выступить посредником для скорейшего разрешения этой ситуации, которая, по справедливости, должна завершиться освобождением девяти госслужащих", - говорится в письме, которое Моралес опубликовал у себя в Twitter. Глава государства также призвал Святой престол направить в чилийский город Икике, где содержатся боливийцы, своего представителя.

По словам Моралеса, задержание семи сотрудников таможни и двух военных 19 марта было "неправомерным, безосновательным и проводилось с чрезмерным применением силы со стороны чилийских полицейских".

Власти Боливии убеждены, что в момент взятия под стражу их соотечественники сопровождали грузовик с чилийскими номерами, в котором, по их данным, находилась контрабанда. В Сантьяго утверждают, что боливийцы были задержаны за кражу грузовика на территории Чили.

Отношения двух стран уже много лет находятся в напряженном состоянии из-за территориального спора. Боливия добивается возвращения выхода к океану, утраченного в результате Тихоокеанской войны (1879-1884). В сентябре 2015 года Международный суд в Гааге отклонил требование Чили закрыть дело о территориальном споре с Боливией.

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